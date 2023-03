Rrezikon eliminimin sonte, familjarët e Kiarës marrin vendimin e papritur: Na vjen shumë keq…

Ajo është shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe padyshim që ngjarjet e krijuara në shtëpinë e Big Brother Vip Albania janë në qendër të vëmendjes. Banorët e BBV2 po përfliten kudo në rrjet, dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë sonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri-tjetrin.

Ditën e sotme personi që menaxhon Instagramin e Kiara Titon ka bërë një njoftim për të gjithë me anë të një Instastory. Pas ditës së sotme asnjë ndjekës nuk do të mund të komentoj në postimet e Instagramit zyrtar të saj, pasi ato janë bllokuar. Ky vendim është marrë për shkak të shumë komenteve negative dhe ofenduese ndaj saj.

Këtë ‘Prime’ Olta dhe Kiara janë ‘kokë më kokë’ në televotim dhe njëra prej tyre do të eleminohet nga shtëpia e “BBV2”. Se cila prej tyre do të jetë e eleminuara do të zbulohet në spektaklin e sotëm.