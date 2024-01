Romeo Veshaj dhe Arta Kabashi nisin mëngjesin me një vallëzim sensual

Mëngjeset në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 2 mund të jenë të paparashikueshme, dhe sot ishte një nga ato mëngjese që filluan me një valë të papritur energjie pozitive.

Banorët Arta Kabashi dhe Romeo Veshaj janë zgjuar nga gjumi plot energji dhe gatishmëri për të përballur një ditë të re brenda mureve të shtëpisë që vëzhgohet 24 orë në ditë.

Arta, me flokët e saj ende të lagur nga dushi i mëngjesit dhe veshur rastësisht me pizhame në pjesën e poshtme, filloi të lëvizë me muzikën që dëgjohej në sfond.

Ajo u shfaq duke kërcyer para pasqyrës, krejt e lirshme dhe pa asnjë kujdes, ndërsa kreh flokët në ritmin e muzikës.

Ndërkohë Romeo, i mbështjellë vetëm me një peshqir pas dushit të tij, iu afrua Artës me një buzëqeshje dhe gati për të ndarë energjinë e saj pozitive.

Momentet që ndoqën ishin plot kënaqësi, pasi dyshja kërcyen të ngjitur me njëri-tjetrin.

Romeo u largua për të vazhduar përgatitjet e tij për ditën, Arta vazhdoi të shijojë ritmin e muzikës e vetme para pasqyrës.