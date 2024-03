Romeo dhe Heidi në billbordet e Times Square në New York

Romeo Veshaj dhe Heidi Baci janë një dyshe mjaft e përfolur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, por lidhja e tyre kohëve të fundit është komplikuar dhe ka marrë një tjetër drejtim.

Nuk mund të hidhet poshtë fakti se Romeo ka një pëlqim shumë të madh kundrejt Heidit, dhe së fundmi bëri deklaratën bombastike ku tregoi se kjo e fundit ishte vajza që kishte dashur më së shumë në jetë. Jashtë formatit, çifti kanë një përkrahje tejet të madhe nga publiku, të cilët dëshirojnë që me patjetër t’i shohin bashkë.

Adhuruesit e tyre madje i kanë bërë një befasi të madhe duke transmetuar një video të rrugëtimit të tyre në billbordet e Times Square në New York.

Billbordet e “Times Square” janë mjet shumë i mirë i marketingut për shkak të shikueshmërisë dhe ekspozimit të tyre të lartë.

#HeRo in Times Square NY

Thank you to all the fans for the support ✨#Heidi #heidibaci #Romeo #bbvipal #bbvipalheidiit #grandefratello pic.twitter.com/S5tmTK34H0

— Heidi Baci (@heidibaci97) March 18, 2024