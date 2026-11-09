Rogert Sterkaj i kthehet Rozana Radit: Karigariste, këngët e tua janë më të klikuara se i ke prodhuar te dhoma e Adi Hilës

Ish-banori i “BBVA5” njëherazi dhe gazetari sportiv Rogert Sterkaj ka reaguar në lidhje me “përplasjen” më të fundit mes artisteve Rozana Radi dhe Jonida Maliqi, ku duket se ai mban krahun e kësja të fundit.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Sterkaj i është drejtuar Rozana Radit me një koment ironziues duke vënë në diskutim suksesin e saj muzikor pasi përmend emrin e kompozitorit Adi Hila.
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“Këngët e tua janë më të klikuara se ato të Jonidës, moj K.A.R.I.G.E.R.I.S.T.E., sepse ti mund t’i kesh prodhuar te dhoma e Adrian Hilës! Jonida ka më shumë vlera për veten, familjen dhe shoqërinë, ndryshe nga ti!”, shkruan Sterkaj në postimin e tij.