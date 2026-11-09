Korreshi: PD do të paraqesë propozimet për Reformën Zgjedhore, kërkojmë lista plotësisht të hapura

Deputeti i Partisë Demokratike Saimir Korreshi foli për News24 në një lidhje të drejtpërdrejtë, ku komentoi bojkotin e opozitës në mbledhjen e sotme të Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe mosmarrëveshjet mes palëve për ecurinë e punës së tij.
Korreshi tha se, sipas vlerësimit të tij, Partia Socialiste ka vepruar njësoj edhe në komisione të tjera, duke imponuar ultimatume dhe vendime të njëanshme. Ai përmendi Komisionin për Reformën Territoriale dhe njoftoi se PD-ja do të hartojë raportin e saj, bashkë me projektpropozimet për ndryshimet në Kodin Zgjedhor.
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Mes kërkesave kryesore të opozitës, sipas deputetit demokrat, janë listat e hapura, të cilat, siç pretendoi ai, janë kërkuar edhe nga partitë e vogla. Korreshi tha se përfaqësues të PD-së morën pjesë në mbledhjen e sotme, por në një moment u ngritën në shenjë reagimi ndaj mënyrës së zhvillimit të diskutimit.
“Në çdo komision dhe në çdo takim me PS-në ndeshesh me arrogancë. Gjithçka është false. Sot u ulëm për të gjetur zgjidhjen përfundimtare: një Kod Zgjedhor me lista të hapura”, deklaroi Korreshi.
Ai kujtoi se 30 nëntori është afati përfundimtar i punës së komisionit dhe kritikoi mospërputhjen, sipas tij, mes thirrjeve të socialistëve për dialog dhe qëndrimeve që mbajnë gjatë diskutimeve.
Korreshi bëri me dije se PD-ja do të dorëzojë në komision qëndrimin e saj zyrtar. Ai e përshkroi dokumentin si të qartë dhe pa ekuivoke për ndryshimet që opozita kërkon në Kodin Zgjedhor.
“PS-ja është sjellë kështu në çdo komision: flet me ultimatume dhe merr vendime të njëanshme. E njëjta gjë ndodhi edhe me Reformën Territoriale. Sigurisht që duhet gjetur një zgjidhje. Ne do të përgatisim raportin tonë dhe do të paraqesim draftin, pra propozimet tona, që publiku të kuptojë se çfarë ndryshimesh kërkojmë në Kodin Zgjedhor. Një prej tyre është lista e hapur, që e kanë kërkuar edhe të gjitha partitë e vogla.
Kolegët e PD-së ishin sot në komision dhe, në një moment, i pashë të ngriheshin. Kudo që ulesh me PS-në, në komision apo gjetkë, has arrogancë. Gjithçka është false. U mblodhëm sot për të gjetur një zgjidhje përfundimtare, me një Kod Zgjedhor dhe lista të hapura. Afati i fundit është 30 nëntori. Në mëngjes bëjnë thirrje për dialog, por më pas vendosin ultimatume. Ne do të dorëzojmë edhe qëndrimin tonë në komision, të qartë e të prerë, pa nënkuptime, për Kodin Zgjedhor”, u shpreh ai.