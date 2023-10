Reperi e mohon, Cllevio i nxjerr sekretin Juliana Nurës: Kam qenë në lidhje me Noizyn (VIDEO)

Gjatë qëndrimit në BBVK Juliana Nura ka lënë të kuptohet se ka qenë në një lidhje me reperin Noizy.

Mirëpo ky i fundit ka mohuar të ketë patur marrëdhënie me ish-banoren.

“Nuk kam qenë as kurr nuk do të jem bashkë me atë person”, tha Noizy në atë kohë.

Por, së fundmi Juliana, në një video-live me Cllevion ka zbuluar se kanë qenë në një lidhje, e madje për një periudhë kohë kanë kaluar çdo ditë bashkë.

“Për herë të parë po e them këtu. Jo në njohje e sipër, por ishim të lidhur. Unë isha çdo ditë me të”, shprehet Juliana./albeu.com/

“Unë nuk jam një persion që gënjej si ai. Që nuk kam qenë e lidhur. Unë kam thënë dhe kanë dal faktet. Unë e kam prit 2 muaj e gjys (per të dërguar mesazh) dhe nuk e bëri. Dhe unë vazhdova jetën”, thotë sërish Juliana.