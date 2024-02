Princi Harry: Sëmundja e Monarkut mund të ribashkojë familjen mbretërore!

Princi Harry ka sugjeruar se sëmundja e Mbretit mund të ndihmojë në ribashkimin e familjes mbretërore, ndërsa ai diskutoi diagnozën e kancerit të monarkut për herë të parë në publik. Në një intervistë me emisionin televiziv amerikan Good Morning America, Princi Harry tha:

“Unë e dua familjen time dhe jam mirënjohës që arrita të kaloja kohë me babain javën e kaluar”.

I pyetur nëse sëmundja e monarkut mund të ribashkonte familjen mbretërore, Harry u përgjigj: Po, jam i sigurt.

Është pretenduar se Harry u kishte thënë miqve se ishte i gatshëm të merrte disa detyra zyrtare për të ndihmuar të atin gjatë sëmundjes. Kuptohet se asnjë ofertë e tillë nuk ishte diskutuar zyrtarisht, me një burim që tregon për marrëveshjet e bëra në kohën e Samitit të Sandringhamit që nuk do të kishte asnjë marrëveshje për anëtarët e familjes mbretërore. Duka i tha gjithashtu intervistuesit të tij se kishte konsideruar aplikimin për nënshtetësinë amerikane, në një lëvizje që do ta detyronte atë të hiqte dorë nga titujt e tij. Duka i Sussex-it dhe gruaja e tij Meghan, Dukesha e Sussex-it, janë në Kanada duke organizuar evente me konkurrentët e Invictus për të shënuar një vit deri në shfaqjen në vend të Lojërave Invictus të Princit Harry, për veteranët e plagosur dhe të sëmurë dhe ushtarakët.

I pyetur për mundësinë e unitetit të familjes, Duka tha: “Unë mendoj se çdo sëmundje, çdo sëmundje bashkon familjet”.