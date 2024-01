“Po të ishte gjallë do festonte ditëlindjen”, Roza mes lotësh ndez qiri për ditëlindjen e qenit

Roza Lati ka ndezur një qiri për ditëlindjen e qenushes së saj e cila nuk jeton më. Në një moment kur ishte e vetme ajo me sytë e mbushur me lot shprehet se: Sasha goca ime, ti sot ke ditëlindje do të bëje 9 vjeç po të ishte gjallë.

Moderatorja e ka shprehur shpesh marrëdhënien e ngushtë që ka me kafshët sidomos me qentë

Kohë më parë Roza Lati ka ndarë me ndjekësit në Instagram lajmin se qenushja e saj ka ndërruar jetë për shkak të një sëmundje.

Kujtojmë që moderatorja preku të gjithëve me një dedikim për qenushen krah një videoje ku shihen të dyja pranë detit.