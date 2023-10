“Jam e copëtuar, e thërrmuar”, Roza Lati pëson humbjen e madhe

Roza Lati i ka dhënë lamtumirën e fundit qenit të saj Sashës e cila vuante nga një sëmundje e rëndë.

Në një video të publikuar në Instagram, Roza ka bërë një dedikim të ndjerë për Sashën, të cilën e kishte si një familje.

Postimi i Rozës: “Sasha nderroi jete mbrem, ne oren 1:50 te nates… Çaça ime… shpirti im e di…… Jam e copetuar e therrmuar saqe s’di cfare te shkruaj. E vetmja gje qe me vjen te them esnte qe Sasha ishte shoqa ime e ngushte, motra ime e vogel, familja ime e vogel. Na u bashkua mua dhe Pëtis kur une isha ne vitin tim te depresionit……. Sashen e adoptova e shpetova nga nje familje qe nuk e donte dhe donte ta vriste, kishin paguar eutanazine per tja bere Sashes se vogel… qe e mora kocke e lekure… sa me vinte zor ti beja foto tja coja njerezve te mi….. Sasha ishte GOCA ME SHEMBULLORE! Dobermani me i dashur ne bote. Karakter i dashur e perulur dhe e urte. Me rracen Doberman kishte lidhje vetem pamja e saj. Jo ajo. Çaça ime…. Duke te shpetuar ty une ne fakt shpetova vetem time…. Prej teje, se duhej te te nxirrja ty… u lidha me natyren.. mesova meditimin te pemet… Çaça ime dje ne plazh te ulura ne paqe vetem une e ti… ma bere te qarte qe ishte fundi… nuk i ndave syte nga qielli….te dua shum! Me fal per cdo here qe te kam bertitur (edhe se ka ndodhur rralle) dhe per cdo here qe te kam lene vetem…. Fali dhe gjithe ata njerez qe vershuan me urrejtje neper komente per ty para disa ditesh…. Dhe… kush e ka takuar nga afer Sashen time, dhe e njeh…. Te lere nje koment… le te jete ky postim plot dashuri per gocen me te mire ne bote qe sot e futa ne dhè afer Pëtis…. E bashke me ata te dy… edhe zemren time…..”