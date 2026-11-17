Një vepër e artistes japoneze Yayoi Kusama, e pikturuar më 1960, u shit për 14.7 milionë dollarë në ankandin e Sotheby’s në Nju Jork. Shuma e arritur shënon një rekord të ri për punimet e saj.
E titulluar “Nr. 3P.B.”, piktura u paraqit në ankandin e artit modern dhe bashkëkohor. Çmimi përfundimtar përfshin komisionin e ankandit dhe u përcaktua pas një përballjeje katërminutëshe mes blerësve, gjatë së cilës u bënë 10 oferta.
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Me lartësi mbi 1.5 metra, vepra bën pjesë në serinë e njohur “Infinity Net”, e renditur ndër krijimet më të rëndësishme të Kusamës. Mijëra shenja të vogla e të dendura peneli, në të kuqe, mbulojnë sfondin e errët dhe formojnë motive të përsëritura me një pamje dalluese.
Piktura, e realizuar në fazën e hershme të karrierës së artistes, pasqyron qasjen e saj krijuese, ku përsëritja, vazhdimësia dhe format abstrakte zënë vend qendror.
Vlerësimi për veprën nisi që herët: më 1961 ajo u ekspozua në ekspozitën vjetore të pikturës në Muzeun Whitney, duke u bërë pjesë e rëndësishme e skenës së artit bashkëkohor.
“Infinity Net” ka lënë gjurmë në zhvillimin e artit modern dhe ka lidhje të afërta me rrymat e Minimalizmit dhe Post-Minimalizmit.
Rekordi i vendosur në Sotheby’s dëshmon sërish interesimin e lartë të koleksionistëve për veprat e Yayoi Kusamës.