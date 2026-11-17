Për ndeshjen e fundit të Kosovës në këtë edicion të Ligës së Kombeve, Franco Foda pritet të ndryshojë disa prej lojtarëve titullarë dhe të rikthejë skemën 3-5-2, sipas Telegrafit.
Kosova do të përballet sot, të martën, me Irlandën në Dublin, në sfidën përmbyllëse të grupit B3. Në portë pritet të rikthehet Arijanet Muric, duke zëvendësuar Amir Saipin, i cili luajti nga minuta e parë në barazimin 0-0 ndaj Izraelit në Prishtinë.
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Risi pritet të ketë edhe në mbrojtje, ku 19-vjeçari Bleon Kurtulus mund të bëjë debutimin me fanellën e Kosovës. Ai pritet të vendoset në treshen defensive së bashku me Lindrit Kamberin dhe Ilir Krasniqin, ndërsa Kreshnik Hajrizit mund t’i zërë vendin.
Edhe mesfusha pritet të pësojë ndryshime. Elvis Rexhbeçaj dhe Lindon Emërllahu parashikohen të rikthehen në formacionin bazë. Emërllahu do të marrë vendin e Veldin Hoxhës, i cili mungon për shkak të suspendimit, ndërsa Rexhbeçaj pritet të bashkëpunojë me Leon Avdullahun në organizimin e lojës.
Dion Gallapeni dhe Mërgim Vojvoda pritet të aktivizohen në krahë, ndërsa dyshja e sulmit mund të përbëhet nga Vedat Muriqi dhe Fisnik Asllani. Asllani rikthehet si titullar pasi ndaj Izraelit e nisi ndeshjen nga stoli, duke zëvendësuar Milot Rashicën. Ndërkohë, Edon Zhegrova është larguar nga grumbullimi për shkak të lëndimit.
Ndryshimi tjetër i pritshëm lidhet me mënyrën e rreshtimit. Në takimin me Izraelin, Kosova luajti me sistemin 3-4-3, ndërsa ndaj Irlandës Foda pritet të përdorë skemën 3-5-2, e cila u ka sjellë rezultate të mira “Dardanëve” në të kaluarën.
Takimi Irlandë-Kosovë do të zhvillohet në “Aviva Stadium” dhe vlen për ndeshjen e fundit të grupit B3 në Ligën e Kombeve. Një barazim ose fitore do t’i mjaftonte Kosovës për të siguruar vendin e dytë.
Formacioni i mundshëm i Kosovës ndaj Irlandës