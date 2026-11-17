Vetëm dy paraqitje me fanellën e Gjermanisë i kanë mjaftuar shqiptarit Brajan Gruda për të marrë vëmendjen dhe për t’u shndërruar në një nga emrat më të spikatur të Kombëtares.
Mesfushori i Leipzigut u përfshi për herë të parë në grumbullimin e Gjermanisë gjatë këtij muaji, ndërsa u aktivizua në sfidat e Ligës së Kombeve kundër Serbisë dhe Holandës.
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Të dyja takimet përfunduan me fitore të thella për gjermanët, përkatësisht 3:1 ndaj Serbisë dhe 5:0 kundër Holandës, ku Gruda pati një rol vendimtar.
Përballë Serbisë, 22-vjeçari realizoi një gol. Në ndeshjen me Holandën, ai shënoi sërish dhe dhuroi dy asistime, duke u zgjedhur edhe lojtari më i mirë i takimit.
Bilanci i tij pas dy ndeshjeve me Gjermaninë është dy gola dhe po aq asistime. Paraqitjet e mesfushorit kanë lënë përshtypje të fortë te selektori Juergen Klopp.
Me përfundimin e këtij sezoni të Ligës së Kombeve, Gjermania e siguroi vendin e parë në grupin A2 dhe kalimin direkt në çerekfinale të kompeticionit.