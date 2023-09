Përballje titanësh! Ilir Shaqiri kërkon të konkurrojë në BBV 3 me Luizin dhe Donaldin

Ilir Shaqiri do të rikthehet së shpejti në ekranin e Top Channel si kryetari i jurisë për spektaklin e kërcimit Dancing With the Stars.

Balerini dhe fituesi i Big Brother Vip 1 ishte i ftuar në emisionin Wake Up, ku foli për spektaklin e kërcimit por nuk u shmang pyetja për edicionin e radhës së BBV3. Iliri u pyet se kë nga personazhet e njohur të ekranit do të dëshironte të shikonte në edicionin e tretë.

Iliri tha tre nga emrat më të përfolur të dy edicioneve të ‘reality show-t’, Donaldin, finalistin e BBV1 dhe Luiz Ejllin, fituesin e BBV2.

“Do ktheja Luizin, Ilirin dhe Donaldin. Ndoshta do vijë një ditë…”-tha Iliri, i cili teksa u pyet se kush do ishte fituesi, tha “Atë e di sovrani”.