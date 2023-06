Pasi prezantoi partnerin, habit Mikela: Jam e virgjër

Ish-konkurrentja e “Big Brother VIP” Mikela Pupa ka zbuluar se është në një lidhje, ndonëse nuk e ka treguar personin që i ka rrëmbyer zemrën.

Në një intervistë virtuale që ka realizuar me ndjekësit e saj në Instagram së fundmi Mikela zbuloi se partneri i saj ishte në ditëlindjen e saj para pak ditëve. Ajo ndau edhe dy foto me të por duke e mbuluar portretin me emoji.

Por ajo ka habitur në pyetjen e rradhës, kur një ndjekës ka qenë kurioz nëse është e virgjër, Mikela i është përgjigjur me “Po”.

Ndjekësit duket se ‘i bënë mirë detyrat e shtëpisë’, pasi duket se e zbuluan menjëherë se kush është i dashuri i saj.

Në TikTok po qarkullon një foto e tij ku shihet në të njëjtin vend dhe me të njëjtat rroba, si në foton e postuar nga Mikela.

Djaloshi që i ka marrë zemrën Mikelës është artist tatuazhesh teksa nuk dihet ende gjë mbi romancën e tyre.