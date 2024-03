Sa kërkon Shakira për një koncert privat?

Në moshën 47-vjeçare, këngëtarja kolumbiane Shakira gëzon 15 Grammy Latine dhe tre Grammy, si dhe një mori çmimesh dhe nominimesh të tjera. Ajo është një nga artistet më të suksesshme në planet nuk ka dyshim.

Sipas një raporti nga Milenio, Shakira nuk qan, por bën para. Dhe shumë mirë. Krahas shfaqjeve publike, si turnetë e shitura, e vërteta është se artistja kolumbiane mban edhe me koncerte private. Artistja fiton, siç sqaron media e lartpërmendur, 300 mijë euro për çdo orë performancë. Shifra ishte 200 000 një vit më parë dhe tani është rritur me një të tretën.

Sipas portalit të specializuar “Celebrity Net Worth”, pasuria totale e këngëtares kolumbiane shkon në 300 milionë dollarë. Krahas koncerteve, albumeve dhe shfaqjeve të saj në platforma të ndryshme, Shakira ka biznese të ndryshme dhe ka marrë pjesë në projekte televizive si The Voice.

Në ço rast, burimet e të ardhurave të Shakirës nuk kufizohen vetëm në performancat e saj, qofshin ato publike apo koncerte private. Prania e saj në platformat e transmetimit si Spotify gjeneron të ardhura prej 200 000 dollarë në muaj për këngëtaren kolumbiane, sipas një raporti në revistën People duke cituar burime të afërta me artisten.

Krahas gjithë këtyre projekteve, Shakira është ende shumë aktive në industrinë e muzikës. Në fakt, më 22 mars ajo do të publikojë albumin e saj të parë pas shtatë vitesh. Titulli i saj, ‘Las mujeres ya no lloran’ (Gratë nuk qajnë më). Nga ana tjetër, këngëtarja po planifikon edhe një turne botëror, diçka që do të rrisë edhe më shumë popullaritetin e saj dhe do të gjenerojë më shumë të ardhura për llogarinë e saj bankare./Bordo.al