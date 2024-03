“O njeri dhunues”/ Loja e re sjell debate mes Julit dhe Françeskës

Sfida e “Vëllait të Madh” ka sjellë batuta në shtëpinë e “Big Brother Vip” por edhe debate. Një përplasje ka ndodhur mes Julit dhe Françeskës, teksa ju drejtuan njëri-tjetrit me etiketime fyese. Banori e quajti Françeskën dhunuese, ndërsa kjo e fundit e akuzoi se është banal kur flet. Juli u shpreh se banorja e Big Brother VIP po luan me hile dhe se për këtë dëshiron ta nxjerrë keq.

Pjesë nga debati:

Juli: Si ka mundësi që je kaq hilanjose, përse e bëre lojën kështu. Dua ta nxjerr keq këtë njeriun këtu.

Françeska: Nuk po bëjmë asgjë. S’ke pse më nxjerr mua keq ti, më ka parë publiku.

Juli: Siç bën me banorët këtu, që do t’i nxjerrësh jashtë me hile.

Françeska: Unë nuk po nxjerr askënd me hile.

Juli: Pse e bëre me hile lojën.

Françeska: Nuk po e bëj me hile. Ti po na mendon neve të dobëta. Çfarë ke, gjete një gjë që të merresh?

Juli: Pse rrini përhapni fjalë, jo unë presion, andej këndej.

Françeska: Ti pse fryn Erjolën, tek veshi, e ke bërë përherë.

Juli: Po çfarë i thashë, more njëri. O njeri dhunues.

Françeska: Kë kam dhunuar unë? Unë nuk dhunoj njëri

Juli: I ke dhunuar psikologjikisht.

Françeska: Po ik, se je ti ai që flet me fjalët më banale.