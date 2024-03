Egla debat të ashpër me Romeon, ja arsyeja

Prishja e provës javore ka sjellë një debat shumë të ashpër mes dy konkurrentëve të shtëpisë.

Bëhet fjalë për Eglën dhe Romeon të cilët kanë debatuar me tone të lartë pasditen e sotme në ambientet e shtëpisë më të ndjekur. Dhe pse pak momente më herët Egla është ‘përplasur’ me Vesën, më pas ajo ka vijuar të debatojë dhe me Romeon të cilit i ka thënë:

‘Nuk është problemi yt Juli tani Romeo! Problemi yt tani jemi ne. Ke bërë një gjë skandaloze, ne nuk e varim dot prej këmbësh Julin.’