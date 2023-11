Nuk pranoi ftesën në “Dancing with the stars”, Efi zbulon arsyen

Efi ka treguar më parë se kishte marrë ftesë për të qenë në “Dancing with the stars”, por pse ish-banorja e Big Brother VIP nuk pranoi te merrte pjesë? Këtë e ka treguar e ftuar në “Më lër të flas” dhe arsyeja janë pikërisht konkurrentët.

Efi mohoi që arsyeja të ketë qenë Olta, por tha se ishin vetëm konkurrentët që e bënë ta refuzonte ftesën.

“Nuk ishte Olta arsyeja. E mendova shumë gjatë, kisha shumë dëshirë që të isha pjesë, por kur pashë që do ishin shumë konkurrentë nga Big Brother nuk doja të krijohej e njëjta atmosferë. Nëse nuk do ishin këta konkurrentë, unë do isha në Dancing with the stars”, tha Efi.