“Nuk ndihesh kurrë e kënaqur në këtë industri, edhe nëse i ke arritur të gjitha” – Rita Ora rrëfehet për revistën prestigjioze ‘Grazia’

Zakonisht, kur një personazh i famshëm këmbëngul se është i thjeshtë, do t’ju këshilloja ta trajtoni atë në të njëjtën mënyrë si një njeri që tregon se sa djalë i mirë është ai – me një dozë të madhe skepticizmi.

Përveç nëse kjo e famshme thuhet të jetë Rita Ora, nis shkrimi i Grazia Daily për artisten shqiptare.

Ora nuk di të shfaqet ndryshe. Sinqeriteti është një nga superfuqitë e saj. Por nëse ajo është ‘shumë normale’, shkrimet e York-ut për biografinë e saj nuk janë asgjë tjetër veçse. Top 10 këngët ndonjëherë për një artiste femër britanike. Më shumë se 10 miliardë transmetime. Mbi 16 milionë ndjekës në Instagram. Një partner që ka fituar çmime ‘Oscar’. Ka marrë pjesë në projekte të ndryshme filmike, koncerte si dhe ka zënë vend në ekrane televizive (The Voice, The X Factor, The Masked Singer). Tapetet e kuq dhe shumë e shumë gjëra. Gjithsesi, ajo është e drejtpërdrejtë.

“Nuk di si t’u përgjigjem gjërave pa dalë nga zemra”, tha ajo. “Por kjo është arsyeja pse më pëlqen të komunikoj me njerëzit, sepse edhe ata ndihen rehat kur flasin me mua. Më pëlqen të jem një person shumë i sinqertë, i besueshëm dhe i hapur”.

Me këmbë, 33-vjeçarja vjen nga një vend jashtëzakonisht i pambrojtur. Ajo bën shoqëri lehtë, është e hapur dhe e ngrohtë.

“Më pëlqen të njoh historitë e njerëzve dhe t’i kuptoj njerëzit”, thotë ajo. “Nuk më intereson kush është apo nga janë”.

Autorja e këngës “Anywhere” bëri një bashkëpunim të suksesshëm me Primark dhe koleksioni i tretë del këtë muaj.

Ajo ishte jashtë në Los Angeles një natë kur shoqja e saj tregoi disa njerëz nga selia e Primarkut përtej lokalit.

E njëjta absolutisht duhej të shkonte dhe të fliste me ta ‘si një fanse’, thotë Ora – ajo donte t’u tregonte se çfarë do të thoshte marka tani që është e rritur.

“Përfundoi duke u bërë kjo natë e vërtetë emocionale. Është një gjuhë e pashprehur, mendoj, Primark. Ju gjithmonë mund të mbështeteni në të. Është ai mik i besuar”.

Kur u bashkua për herë të parë linjën, ajo mund të thoshte se njerëzit ishin cinikë për këtë lëvizje.

Por nëse doni që Ora të bëjë diçka – thuaju se nuk duhet. “Me të vërtetë më vjen keq kur njerëzit përpiqen t’ju kufizojnë”, theksoi biondja mes tjerash.

Partneriteti me Primark është gjithashtu ilustrues se si Ora duket plotësisht e lirë nga snobizmi. Ajo nuk ishte e shqetësuar për zvogëlimin e kredencialeve të saj të modës luksoze.

“Ka të bëjë më shumë me respektin që kam për modën e lartë dhe respektin që kam për modën e rrugës së lartë dhe kombinimin e të dyjave”, thotë ajo, duke shtuar, “Më duket sikur mund të ishte një mundësi vërtet e mrekullueshme për dikë që ka përjetuar gjëra të tilla si Met Gala dhe bëra fushata të modës së lartë dhe me stilistët më të mirë të të gjitha kohërave për të bërë diçka që lidhet me botën ku jam rritur”.

E lindur në Kosovë në vitin 1990, Ora ishte vetëm një vjeç kur prindërit e saj shqiptarë morën atë dhe motrën më të madhe Elenën (po aq simpatike, ajo ndihmon në menaxhimin e motrës së saj të vogël) për të jetuar në Londër (vëllai Don erdhi më vonë).

Duke pasur parasysh rrënjët e saj, si e bën atë të ndihet diskursi aktual, shpesh negativ, rreth refugjatëve dhe emigrantëve.

“Është shumë më e madhe se mendimi im”, thotë ajo me kujdes, duke shtuar, “ekziston gjithashtu një mundësi e jashtëzakonshme dhe mendoj se jam një shembull i shkëlqyer për këtë. Unë kam pasur një edukim vërtet me fat, të jashtëzakonshëm, që tani jam me fat të flas për të tjerët që nuk kanë zë dhe kanë një ëndërr”.

Sot, Ora zotëron atë lloj fame që shtrihet përtej bazës së fansave të saj dhe depërton në kulturën e gjerë. Njerëzit kanë mendime për Orën. Në më shumë se një dekadë në sytë e publikut, ajo ka qenë diçka si një mulli thashethemesh.

Sot, ajo ka një qetësi dhe mençuri. “Nuk ndihesh kurrë i kënaqur në një industri si kjo. Edhe nëse i keni fituar të gjitha çmimet dhe keni arritur gjithçka që keni dashur, tani çfarë? Asnjëherë nuk mjafton. Ne me të vërtetë duhet të ndihemi mirë me veten tonë”, thotë ajo. “Duhet të siguroheni që po e bëni sepse ju pëlqen”.

“Ëndrrat e mia janë shumë të pakufizuara: film, muzikë, dizajn më shumë rroba. Unë gjithmonë kam kontrolluar veten time. A po e shijoj këtë? Mendoj se është vërtet e rëndësishme. Më pëlqen të bëj muzikë, më pëlqen të jem në televizion, më pëlqen të flas me njerëz”.

Dhe, shton ajo: “Më pëlqen të shoh se ende mund të prek njerëzit. Mos u mashtroni, këta fëmijë të vegjël janë të zgjuar – ata e dinë kur nuk jeni të vërtetë”.