“Nuk e ke të gjatë me Adisin”, kjo është përgjigja e Fifit për fansen

Këngëtarja e njohur Fifi, edhe pse është e angazhuar me djalin dhe me muzikën, gjen kohë dhe momente për të bashkëbiseduar me ndjekësit e saj në rrjete sociale.

Kështu ka vepruar mbrëmë dhe sot, duke sqaruar shumë pjesë, të ndërlidhura kryesisht me faktin e të qenit nënë.

Këngëtarja ka treguar se ka kryer lindje natyrale dhe për më tepër ka sqaruar emrin e të birit, i cili ka kuptimin ‘Zot i maleve’.

Por, dikush s’ka qenë i interesuar për pyetje por një koment. Një nga ndjekësit i ka thënë që nuk e ka të gjatë me Adisin, bashkëshortin e saj.

E bindur për të kundërtën, Fifi është tallur pak nën mbishkrimin ‘Bona llaf bona’.