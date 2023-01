“Nuk e dija sa i dashuruar ishte me ty”, Olta Gixhari “ul gjakrat “me Kiara Titon (VIDEO)

Olta Gixhari dhe Kiara Tito nuk kanë më marrëdhënien që kishin në fillim të realityshow-t dhe duket se gjithçka filloi të ndryshojë kur Kiara nisi të afrohet me Luizin.

Dy vajzat që fillimisht u dukën shoqe, filluan mosmarrëveshjet e pakënaqësitë me njëra-tjetrën. Teksa Kiara e sheh si mungesë totale interesi të Oltës për të patur marrëdhënie shoqërore, Olta justifikohet se mes tyre është futur Luizi.

Sot, dy vajzat janë përballur me njëra-tjetrën dhe Kiara i tregoi edhe njëherë se nuk e bëri të ndihet mirë fakti që Olta nuk u interesua aspak kur Kiara ra përtokë nga dhimbja muskulare. Aktorja iu përgjigj se ai që e kishte “detyruar” të largohej ishte Luizi, që nuk e linte të afrohej me Kiarën për “të mos i prishur mendjen kundër tij”, siç tha Olta.

“Nuk e kuptova që atë do ta godiste kaq shumë sepse unë nuk e kisha menduar që ai ishte kaq brenda me ty. Ai është brenda kokë e këmbë me ty, është i errësuar. Në momentin që e kuptova që ai është errësuar me ty, unë jam tërhequr totalisht. Kam bërë 10 hapa pas me ty, sepse unë vij afër teje, atë e kam këtu me ecejake që më sheh.

Luizi nuk ka ndikim fare në shoqërinë time dhe në lojën time. Tek ty ka ndikim, ndikimi i parë jam unë. Ne të dyja s’kemi asnjë arsye për t’u zënë dhe jemi zënë. Luizi ia ka dalë.”

“Dy herë mendoj se ti s’ke patur të drejtë dhe nuk kam folur. Miqësia kjo është, ta shohësh tjetrin afatgjatë, çfarë të pëlqen, çfarë s’të pëlqen. Unë nuk po them që ke shpirt të keq apo je “e keqe e domosdoshme”. S’më kanë pëlqyer injorimet edhe kur s’ka qenë Luizi fare prezent. Kam nisur të them diçka, ti nuk ta vë re. S’je ti aty. Ti mendon vetëm për veten tënde këtu. Unë s’të besoj që më ke xhan mua. Nuk dua të përpiqesh të ma mbushësh mendjen.”- iu kthye Kiara.