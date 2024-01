Një letër nga ish burri i Ledjonës sonte në BB VIP, reagon shoqja e gazetares: Një letër e pavërtetë me sajesa!

Ledjona ka spikatur në BB VIP për tipin e saj e karakterin e fortë. E pyetur nga Romeo për ish burrin ajo ka treguar se e ka xhan dhe ka marrëdhënie të mirë.

Në anën tjetër ish burri ka reaguar në disa komente, ku tregonte se nuk kishte parë vajzën dhe me Ledjonën nuk kishte marrëdhënie të mirë.

Një nga shoqet e afërta të Ledjonës, pak para nisjes të Prime ka bërë me dije se sot do të lexohet një letër nga ish burri për Ledjonën, ama sipas saj ajo letër është e mbushur me të pa vërteta e për më tepër ajo akuzon partneren e ish burrit që nuk e lejon të ketë marrëdhënie me vajzën.

Burimet e Kryefjala na njoftojne qe letra eshte e mbushur plot me te paverteta dhe sajesa me qellimin e vetem, demtimin e saj.

Ne momentin kur nje loje kthehet ne lufte, dhe kur per me teper ne mes eshte nje femije, gjerat nuk mund te jene me as show dhe as argetim.

Ne te aferm dhe miq te saj qe e njohim te gjithe realitetin e ketij raporti, nuk mund te japim asnje informacion per ate cfare ka ndodhur mes tyre. Ajo eshte nje e drejte vetem e Ledjones.

Ne vetem mund te themi se ish-burri i saj eshte stilolapsi qe e ka shkruajtur kete leter denigruese. Dora qe ka mbajtur kete stilolaps eshte personi prane tij, qe ende sot pas shume vitesh mundohet te shkaterroje gjithcka ne raportin e ketij burri me vajzen e tij.

Dhe kur e ben kete ndaj nje femije, imagjinoni pak se sa mund ta kurseje Ledjonen.”- shkruan shoqja e Ledjonës në Instagram.