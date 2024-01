Mikesha e Ledjonës nxjerr dokumentet: Ish-burri ka dhunuar vjehrrin aktual

Ledjona, banorja e BBV3 ka qenë në qendër të medieve që pas hyrjes në shtëpinë më të famshme.

Gjatë javës së kaluar ajo ka folur me Romeon për marrëdhënien me ish-bashkëshortin e saj dhe se çfarë marrëdhënie ka ai me vajzën.

Ajo i ka treguar Romeos që marrëdhënia e saj me ish-bashkëshortin është shumë e mirë. Ledjona tha se ruan marrëdhënie të mira me të për arsye se janë të dy prindërit e vajzës së tyre edhe nuk dëshiron që ajo të rritet me frymë të keqe për të atin.

Por pas kësaj deklarate të Ledjonës, ish-bashkëshorti i saj ka reagur për këtë situatë dhe është shprehur që marrëdhënia e tyre nuk është e mirë e madje ai pretendon se nuk e takon vajzën e tij e as nuk e di se ku ndodhet. Ai i ka mohuar të gjitha fjalët e Ledjonës.

Mbrëmjen e djeshme Ledioni e ka pyetur përsëri konkurrenten për raportin me ish-bashkëshortin e saj dhe i ka treguar për situatën aktuale jashtë shtëpisë dhe të gjithë deklaratën e Jorgenit, por Ledjona i mohoi të gjitha akuzat e tij.

Gjithashtu ky i fundit i kishte dërguar edhe një letër Ledjonës por ajo nuk pranoi që ta lexonte publikisht për arsye se nuk dëshironte të shqetësonte vajzën.

Lidhur me situatën ka reaguar edhe mikesha e Ledjonës, e cila ka nxjerrë fakte të reja në lidhje me ngjarjen.

Ajo thotë se ish-bashkëshorti i saj ka dhunuar vjehrrin e tij aktual dhe madje për këto ajo ka bërë publik edhe vendimin e gjykatës.