Natalie Portman: U përpoqa të dëshmoja se isha vajzë e mirë, mes presionit që nisi që në fëmijëri

Natalie Portman thotë se seksualizimi i imazhit të saj kur ishte fëmijë e bëri të krijonte një mënyrë për t’u mbrojtur: të tregonte se ishte e zgjuar, modeste dhe e përqendruar te shkollimi.
Në një bisedë me revistën Harper’s Bazaar, aktorja foli për fillimet në Hollywood dhe trysninë që shoqëroi ngritjen e karrierës së saj në moshë të re.
Të lidhura
None found
Portman u shfaq në filma si “Léon: The Professional”, ku luajti në moshën 12-vjeçare, si edhe në “Heat” dhe “Beautiful Girls”. Ajo shpjegoi se, ndërsa rolet ndërtonin një imazh të caktuar për të, u përpoq bashkë me prindërit të ndante qartë personazhet e ekranit nga vetja e saj jashtë tij.
“Mendoj se pati një përpjekje të vetëdijshme, sepse po portretizohesha si një Lolita e seksualizuar, për të treguar se: ‘Jo, jam serioze, jam një vajzë e mirë, jam modeste, jam e zgjuar, jam studente’. I theksova ato pothuajse si një mekanizëm mbrojtës”, u shpreh aktorja.
Për t’u distancuar nga imazhi provokues që mund të lidhej me disa role të para, ajo zgjodhi veshje më konservatore kur shfaqej në publik dhe i dha përparësi arsimimit.
Por, me kalimin e kohës, Portman kuptoi se kjo mënyrë për të ruajtur veten kishte sjellë një përshtypje tjetër: shumëkush e shihte si tepër serioze.
“Megjithatë, me kalimin e kohës, arrita të kuptoj se të gjithë mendojnë se jam vërtet shumë serioze”, tha ajo.
Aktorja theksoi se në fakt i pëlqen të qeshë dhe të veprojë në mënyrë spontane, ndryshe nga imazhi i perfeksionistes që mund të ketë krijuar publiku, veçanërisht pas paraqitjes së saj në “Black Swan” (“Mjellma e Zezë”).
“Jam shumë e gëzuar, më pëlqen të qesh më shumë se çdo gjë tjetër dhe më pëlqen të bëj gjëra pa kuptim. Mendoj se njerëzit gjithmonë mendojnë se jam perfeksioniste për shkak të ‘Mjellmës së Zezë’. Unë jam krejt e kundërta. Jam e sjellshme me veten”, shpjegoi Portman.
Ajo kujtoi edhe një shprehje që përdornin në vitet e kolegjit: “E plotë, jo perfekte”. Sipas saj, kjo shprehje vë në dukje rëndësinë e pranimit të vetes, në vend që të synohet vazhdimisht përsosmëria.
Gjatë bisedës për periudhën e tanishme të jetës dhe karrierës, Portman tha se gëzimi ka marrë rëndësi të veçantë si në jetën e saj personale, ashtu edhe në krijimtarinë artistike.
Ajo vlerësoi se arti mund t’u japë njerëzve çaste lehtësimi dhe lumturie, sidomos kur përballen pareshtur me lajme dhe ngjarje të rënda.
“Çdo epokë ka momentet e saj të errëta, por ndiej se po ndodhin shumë gjëra vërtet të vështira. Është vazhdimisht para syve tanë, dhe kështu mendoj se kontributi më i madh që një artist mund të japë tani është të ofrojë pak gëzim”, përfundoi Natalie Portman.