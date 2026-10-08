Murtaja Portokalli” në Strasburg: Trumpi lakuriq dhe i mbuluar me ar ndez debat në Parlamentin Europian

Një skulpturë që paraqet presidentin amerikan Donald Trump të zhveshur është vendosur në ambientet e Parlamentit Europian në Strasburg. Vepra, e veshur me fletë ari 23 karatësh, ka tërhequr vëmendje për karakterin provokues dhe mesazhin e saj politik.
Me lartësi 2.6 metra, statuja mban titullin “Murtaja Portokalli” dhe njihet edhe si “Mbreti i Padrejtësisë”. Ajo paraqet Trumpin lakuriq, të ulur mbi shpatullat e një burri të vogël dhe të rraskapitur, i cili duket sikur po shembet nën peshën e tij.
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Figura e presidentit mban një shkop golfi në njërën dorë dhe Peshoren e Drejtësisë në tjetrën. Barku dhe kofshët e tij i mbulojnë kokën personazhit që e mban mbi shpinë.
Në pjesën e poshtme të veprës është vendosur një tekst që shpjegon simbolikën e saj: “Jam ulur mbi shpinën e një burri. Ai po fundoset nën peshën time. Do të bëja gjithçka për ta ndihmuar. Përveçse të zbres nga shpina e tij.”
Autori i skulpturës është artisti danez Jens Galsjøt, i njohur për krijimet e tij me përmbajtje politike dhe protestuese.
Duke folur për CNN, Galsjøt tha se përdorimi i arit ishte një zgjedhje e menduar, e lidhur me pëlqimin që Trumpi ka shfaqur për këtë metal të çmuar.
“Trump e pëlqen arin. Në një farë mënyre, mendoj se atij do t’i pëlqente kjo skulpturë”, deklaroi artisti.
Sipas Galsjøt, përmes kësaj vepre ai synon të kritikojë kërcënimet që, në vlerësimin e tij, Trumpi paraqet për mjedisin dhe për rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla.
“Trump po shkatërron gjithçka në të cilën unë besoj”, u shpreh ai.
Arsyeja pse Trumpi është paraqitur pa rroba lidhet me një referencë letrare. Artisti tha se u ndikua nga përralla e Hans Christian Andersenit, “Rrobat e Reja të Perandorit”, në të cilën një sundimtar arrogant parakalon lakuriq përpara nënshtetasve të tij, pa e kuptuar poshtërimin.
“Diktatorëve nuk u pëlqen t’u qeshin”, tha Galsjøt, duke theksuar rolin që humori dhe tallja e pushtetit kanë në artin e tij politik.
Statuja është ekspozuar në një korridor të frekuentuar të Parlamentit Europian, ku lëvizin çdo ditë eurodeputetë, punonjës dhe vizitorë. Ekspozita u hap të martën dhe pritet të qëndrojë aty deri të enjten, më 8 tetor.
Përkrah skulpturës janë vendosur mbi 1,000 miniatura të krijuara me printera 3D. Vizitorët mund t’i marrin ato si objekte simbolike proteste.
Nisma është mbështetur nga eurodeputeti danez Per Clausen, pjesë e Aleancës Kuqe-Gjelbër dhe e grupit politik të Majtë në Parlamentin Europian. Ai tha se projekti ka marrë kryesisht reagime pozitive, ndonëse disa përfaqësues të së djathtës ekstreme e kanë kundërshtuar.
Prania e veprës në mjediset e Parlamentit Europian nuk do të thotë se institucioni e përkrah mesazhin politik të saj.
Rregullorja e procedurës u lejon eurodeputetëve të mbështesin deri në dy aktivitete ose ekspozita kulturore gjatë një mandati parlamentar, pasi të kenë marrë miratimin përkatës.
Sipas rregullave, nuk lejohen ekspozitat që vlerësohen si fyese, nxitëse, të papajtueshme me vlerat themelore të Bashkimit Europian apo të dëmshme për prestigjin e Parlamentit.
Një zëdhënës i shërbimit për shtyp konfirmoi se ekspozita është miratuar nga Kuestorët e Parlamentit Europian, të cilët shqyrtojnë kërkesa të këtij lloji.
Deri tani, Donald Trump nuk ka reaguar publikisht për skulpturën ose për vendosjen e saj në Parlamentin Europian.