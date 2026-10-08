Shkupi dhe Sofja tentojnë të hapin një kanal të ri dialogu

Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, dhe homologja e tij bullgare, Velislava Petrova-Çamova, pritet të takohen sot, e enjte, 8 tetor 2026, në Sofje, gjatë një konference ndërkombëtare ministrore për Korridorin 8, raporton “DW”.
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Kryeministri Hristijan Mickoski bëri të ditur se autoritetet bullgare kanë konfirmuar zhvillimin e një takimi zyrtar.
Sipas tij, ende nuk është përcaktuar nëse biseda do të zhvillohet në një format të shkurtër apo si takim dypalësh, pasi organizimi i saj i takon palës pritëse. Mickoski theksoi se qëndrimi i Shkupit është i qartë: zgjidhja e situatës mund të arrihet vetëm përmes dialogut, ndërsa vendi synon marrëdhënie të mira fqinjësore dhe anëtarësimin sa më të shpejtë në Bashkimin Evropian, objektiv që, sipas tij, e ka merituar prej kohësh.
Takimi u iniciua nga pala maqedonase pas këshillës së Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë vizitës së saj në Shkup.
Më 6 tetor, Mickoski deklaroi se nuk priste rezultate konkrete apo përparim të madh nga kjo bisedë. Ai e cilësoi atë si një dialog joformal “mbi kalë”, duke lënë të kuptohet se veprimet e Sofjes zyrtare nuk krijojnë hapësirë për pritshmëri të larta.
Kryeministri e përshkroi takimin me Ursula von der Leyen si jashtëzakonisht cilësor, përmbajtjesor dhe miqësor. Ai mohoi pretendimet e opozitës dhe të disa mediave pranë saj se kishte mbetur i pakënaqur nga mesazhet e Presidentes së Komisionit Evropian apo nga mungesa e përparimit në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Mickoski tha se pret që në periudhën e ardhshme procesi të intensifikohet dhe të gjendet një zgjidhje për rrethanat aktuale.
Para takimit është rikthyer në vëmendje edhe çështja e transferimit të eshtrave të Car Samuelit nga Greqia në Bullgari. Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve më 3 tetor, Mickoski deklaroi se kjo çështje duhet të trajtohet në kuadër të Marrëveshjes së Bledit.
Ai tha se Marrëveshja e Bledit u arrit menjëherë pas kapitullimit të Bullgarisë fashiste, e cila, sipas tij, kishte pushtuar territorin e Maqedonisë së sotme gjatë Luftës së Dytë Botërore. Mickoski shtoi se disa politikanë e përkufizojnë atë periudhë si “administrim”, ndërsa bëri një dallim mes ish-politikanëve në detyrë dhe figurave që vazhdojnë të jenë aktive në opozitë, duke pretenduar se ata kanë njerëzit e tyre dhe i drejtojnë ata.
LSDM deklaroi se Mickoski po e dëmton komunikimin me Sofjen. Sipas kësaj partie, komentet e Kryeministrit për Bullgarinë në lidhje me Luftën e Dytë Botërore e bëjnë edhe më të ndërlikuar atmosferën para takimit./Telegrafi/