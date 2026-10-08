Skulptura nudo e Trumpit në Parlamentin Europian nxit polemika me mesazhin “Murtaja Portokalli

Një vepër që paraqet Donald Trumpin lakuriq, e veshur me fletë ari 23 karatësh, është ekspozuar në Parlamentin Europian në Strasburg. Skulptura ka tërhequr vëmendje si për pamjen provokuese, ashtu edhe për mesazhin politik.
E lartë 2.6 metra, ajo mban titullin “Murtaja Portokalli” dhe njihet edhe si “Mbreti i Padrejtësisë”. Trumpi paraqitet krejtësisht i zhveshur, mbi shpatullat e një burri të vogël e të rraskapitur, i cili duket sikur po thyhet nga pesha që mban.
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Figurës së Trumpit i janë vendosur në duar një shkop golfi dhe Peshorja e Drejtësisë. Barku dhe kofshët e tij mbulojnë kokën e personit që e mban mbi shpinë. Në bazamentin e veprës është shkruar: “Jam ulur mbi shpinën e një burri. Ai po fundoset nën peshën time. Do të bëja gjithçka për ta ndihmuar. Përveçse të zbres nga shpina e tij.”
Krijuesi i skulpturës është danezi Jens Galsjøt, i njohur për artin me përmbajtje politike dhe protestuese. Në një intervistë për CNN, ai tha se ari nuk është zgjedhur rastësisht, pasi Trumpi e pëlqen këtë metal të çmuar. “Trump e pëlqen arin. Në një farë mënyre, mendoj se atij do t’i pëlqente kjo skulpturë”, u shpreh Galsjøt.
Artisti tha se synon të kritikojë ato që i cilëson kërcënime të Trumpit ndaj mjedisit dhe rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. “Trump po shkatërron gjithçka në të cilën unë besoj”, tha ai.
Lakuriqësia e presidentit amerikan ka, sipas Galsjøt, një domethënie të veçantë. Frymëzimi i tij erdhi nga përralla e Hans Christian Andersenit “Rrobat e Reja të Perandorit”, ku një sundimtar mendjemadh parakalon i zhveshur para nënshtetasve, pa e kuptuar poshtërimin.
“Diktatorëve nuk u pëlqen t’u qeshin”, tha artisti, duke e lidhur humorin dhe talljen e pushtetit me elementet e rëndësishme të krijimtarisë së tij politike.
Vepra u përurua të martën në një korridor të frekuentuar të Parlamentit Europian, ku kalojnë eurodeputetë, punonjës dhe vizitorë. Ajo pritet të qëndrojë e ekspozuar deri të enjten, më 8 tetor. Pranë saj janë vendosur mbi 1,000 miniatura të prodhuara me printera 3D, të cilat vizitorët mund t’i marrin si simbole proteste.
Nismën e ka mbështetur eurodeputeti danez Per Clausen, anëtar i Aleancës Kuqe-Gjelbër dhe i grupit politik të Majtë në Parlamentin Europian. Sipas tij, projekti ka marrë kryesisht reagime pozitive, ndonëse disa përfaqësues të së djathtës ekstreme e kanë kundërshtuar.
Prania e skulpturës në Parlamentin Europian nuk do të thotë se institucioni përkrah qëndrimin politik që ajo përcjell. Rregullorja e procedurës u lejon eurodeputetëve të mbështesin deri në dy aktivitete ose ekspozita kulturore për çdo mandat, nëse ato marrin miratimin përkatës.
Rregullat nuk lejojnë ekspozita që vlerësohen fyese, nxitëse, në kundërshtim me vlerat themelore të Bashkimit Europian ose të dëmshme për prestigjin e Parlamentit. Një zëdhënës i shërbimit për shtyp konfirmoi se Kuestorët e Parlamentit Europian, të cilët shqyrtojnë kërkesa të tilla, e kanë miratuar ekspozitën.
Donald Trump nuk ka reaguar deri më tani për skulpturën apo ekspozimin e saj në Parlamentin Europian.