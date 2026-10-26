Motra e Matthew Perry rrëfen betejën e tij me varësinë: “Kishim frikë se dasma në ‘Friends’ do të ishte e vetmja që do të shihnim

Për herë të parë, Mia Perry ka folur publikisht për vuajtjet e vëllait të saj, luftën shumëvjeçare me varësinë dhe zhgënjimin ndaj njerëzve që, sipas saj, duhej ta mbronin. Në dokumentarin e ri me tri pjesë të Netflix, ajo ndan gjithashtu kujtime nga ceremonia mortore e aktorit të “Friends”.
Dasma televizive e Chandler Bing me Monica Geller, një prej skenave më romantike të dhjetë sezoneve të “Friends”, u përjetua ndryshe nga familjarët e Matthew Perry-t. Në vitin 2001, ndërsa ajo po xhirohej, të afërmit e aktorit kishin frikë se mund të ishte e vetmja martesë e tij që do të arrinin të shihnin.
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Në dokumentarin “The One About Matthew Perry”, Mia tregon se familjarët e të dyja palëve shkuan në sheshxhirim për të ndjekur momentin kur Perry dhe Courteney Cox, interpretuesja e Monicës, shkëmbenin betimet në ekran.
“Ai shkonte dhe kthehej nga rehabilitimi. Të dyja familjet erdhën për ta parë duke u martuar. Ishte një ngjarje shumë e rëndësishme për ne”, rrëfen ajo.
Megjithëse skena ishte pjesë e një seriali, emocionet e aktorit ishin reale. Mia thotë se mes Perry-t dhe Cox-it ekzistonte një lidhje e sinqertë, por platonike, e krijuar gjatë viteve të bashkëpunimit.
Pas asaj ceremonie televizive, askush nuk mund ta dinte se çfarë do të sillte e ardhmja. Aktori përpiqej të ruante marrëdhëniet e tij personale, ndërsa përballej me një varësi shkatërruese.
“E vërteta që nuk e thoshim me zë ishte: A mos vallë kjo është dasma e tij?”, kujton Mia.
Matthew Perry vdiq më 28 tetor 2023, në moshën 54-vjeçare. Ai u gjet pa ndjenja në vaskën e tij me hidromasazh, ndërsa autopsia përcaktoi se shkaku i vdekjes ishte ketamina.
Mia, 14 vjet më e vogël se aktori, nuk kishte folur më parë për problemet e tij. Dy të afërmit kishin një marrëdhënie shumë të ngushtë dhe Perry i kishte dhënë asaj edhe prokurën për përfaqësimin e interesave të tij.
Sipas motrës, vështirësitë e aktorit me alkoolin nisën që në moshë të re. Kur ishte 14 vjeç, ai kishte konsumuar një shishe të tërë pijeje alkoolike.
Fëmijëria e tij u ndikua edhe nga ndarja e prindërve, aktorit John Bennett Perry dhe Suzanne Langford, e cila ndodhi kur Matthew ishte vetëm një vjeç. Ai u rrit me nënën në Kanada dhe, në moshën pesëvjeçare, udhëtonte i vetëm me avion për të takuar të atin në Los Anxhelos.
“Ai fliste për një ndjenjë boshllëku. Kur ishte më i vogël, e kishte të vështirë të gjente një vend ku të ndihej rehat”, thotë Mia.
As fama e madhe e “Friends”, serialit që nisi në vitin 1994, nuk mundi t’i zgjidhte problemet personale. Gjatë xhirimeve të filmit “Fools Rush In”, në vitin 1997, Perry pësoi një aksident me motor uji dhe mori qetësues kundër dhimbjeve.
Producenti Doug Draizin ka thënë se ilaçet i dhanë aktorit një ndjesi euforie. Më pas, Perry u var nga medikamente me recetë, përfshirë Vicodin, dhe po atë vit hyri në rehabilitim.
Mia tregon se fillimisht nuk e kuptonte shkallën e vërtetë të problemit, por me kalimin e kohës pa se sa e vështirë ishte për vëllain të qëndronte larg substancave.
“Përvjetori i tij i parë pa alkool përkonte gjithmonë me periudhën e ditëlindjes sime, por ai nuk ia dilte kurrë”, rrëfen ajo.
Gjatë një periudhe që zgjati më shumë se tri dekada, aktori hyri 15 herë në rehabilitim dhe mori pjesë në rreth 6 mijë takime të Alkoolistëve Anonimë. Sipas Mias, ai shpenzoi mbi 7 milionë dollarë në përpjekje për ta mposhtur varësinë.
“Është një shifër tronditëse. Tregon se sa dëshpërimisht përpiqej të qëndronte i kthjellët”, shprehet ajo.
Varësia nga opioidet e çoi Perry-n në një gjendje kritike në vitin 2018. Ai ra në koma dhe, sipas rrëfimit të motrës, mjekët i dhanë vetëm 2% mundësi për të mbijetuar.
Në atë kohë, Mia ishte bërë nënë dhe donte që vëllai i saj të ishte pranë fëmijës. Për këtë arsye, ajo pranon se ishte e zemëruar me të.
“Isha e zemëruar me të. I thosha: ‘Ia bëre këtë vetes. Unë sapo kam lindur një fëmijë dhe ti duhet të jesh xhaxhai i tij’”, tregon ajo.
Pavarësisht zemërimit, Mia nuk u largua prej tij dhe e vizitonte çdo ditë në spital. Ajo ndodhej pranë aktorit kur ai u zgjua dhe fjalët e para që i tha ishin: “Hej, motër”.
Perry qëndroi rreth tre muaj në spital, përpara se të ishte në gjendje të largohej. Pasojat shëndetësore ishin të rënda dhe përfshinin edhe nevojën për të përdorur një qese kolostomie.
“Ai u plak 20 vjet brenda tre muajsh”, kujton Mia.
Aktori mori pjesë në ribashkimin e kastit të “Friends” në vitin 2021, por gjendja e tij fizike ishte dukshëm e brishtë. Për të trajtuar depresionin dhe probleme të tjera, ai iu nënshtrua një trajtimi me ketaminë.
Mia, e cila punon si terapiste, nuk ishte e bindur për këtë mënyrë trajtimi.
“Si terapiste, isha skeptike ndaj përdorimit të një substance për të trajtuar një çrregullim të lidhur me substancat”, shpjegon ajo.
Kur Perry publikoi kujtimet e tij në vitin 2022, motra besoi se ai po kalonte më në fund një periudhë të mirë.
“Ishte më i lumturi që e kisha parë ndonjëherë”, thotë ajo.
Megjithatë, hetimet pas vdekjes zbuluan se disa prej personave që duhej të kujdeseshin për të kishin përfituar financiarisht nga gjendja e tij.
Asistenti personal Kenneth Iwamasa, i cili e njihte Perry-n prej rreth 30 vjetësh, si dhe dy profesionistët e mjekësisë Mark Chavez dhe Salvador Plasencia, i siguruan atij sasi ketamine më të mëdha se ato që kërkonin nevojat mjekësore, sipas çështjes penale.
Substanca sigurohej edhe përmes ndërmjetësve, mes tyre Erik Fleming dhe Jasveen Sangha, e njohur me nofkën “Mbretëresha e Ketaminës”.
Tradhtia e Iwamasës ishte veçanërisht e dhimbshme për Mia-n.
“Ken e njihte vëllain tim prej 30 vjetësh. Ai e dinte se me çfarë po luftonte. Niveli i tradhtisë që ndjemë ishte i jashtëzakonshëm”, rrëfen ajo.
Sipas saj, asistenti kishte mundësinë të largohej nga puna ose të informonte familjen për atë që po ndodhte.
“Ndihesha sikur më kishin mashtruar thellësisht”, shton Mia.
Iwamasa mori një dënim prej tre vjetësh e pesë muajsh burg për komplot për shpërndarjen e ketaminës. Tre persona të tjerë u dënuan gjithashtu me burg, ndërsa Mark Chavez u dënua me tetë muaj arrest shtëpie.
Pavarësisht viteve të vështira, lidhja e Matthew Perry-t me kolegët e “Friends” mbeti e fortë deri në fund.
Mia tregon se ceremonia mortore ishte e vogël dhe në të morën pjesë familjarë dhe miq të afërt. Më vonë, pesë aktorët e tjerë kryesorë të serialit mbërritën së bashku.
Ajo nuk i kishte takuar prej më shumë se 20 vjetësh. Jennifer Aniston iu afrua e para dhe e përqafoi fort. Më pas, të gjithë aktorët u vendosën pranë arkivolit të Matthew-t, kapën duart e njëri-tjetrit dhe qanë së bashku rreth tij.
Dokumentari “The One About Matthew Perry” pritet të sjellë dëshmi të tjera për jetën private të aktorit, suksesin e tij të madh dhe përpjekjen e gjatë për t’u çliruar nga varësia.