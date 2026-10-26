Specialja lejon publikimin e transkripteve të redaktuara në çështjen Thaçi dhe të tjerët

Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë autorizuar publikimin e versioneve të transkripteve me më pak redaktime për dëshmitë e dhjetë personave të dëgjuar në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Vendimi, i publikuar më 26 tetor 2026 nga Trupi Gjykues II, përcakton se pjesët e materialeve që nuk kanë nevojë për ndërhyrje të tjera mund të bëhen publike. Sipas gjykatës, në këtë mënyrë duhet të vijojë të garantohet mbrojtja e identitetit, privatësisë dhe sigurisë së dëshmitarëve, si dhe e personave të tjerë.
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Trupi gjykues ka pranuar propozimet e redaktimeve të paraqitura nga Zyra e Prokurorit të Specializuar, duke bërë edhe disa ndryshime. Ndërkohë, ai ka çmuar se disa nga redaktimet shtesë të kërkuara nga Zyra për Mbrojtjen dhe Mbështetjen e Dëshmitarëve nuk janë të domosdoshme, sidomos në rastet kur informacioni është tashmë i qasshëm për publikun.
Në bazë të vendimit, Prokuroria duhet t’i dorëzojë Zyrës së Regjistrimit versionet e reja të transkripteve me redaktime të reduktuara. Zyra e Regjistrimit duhet të kujdeset që redaktimet e miratuara të zbatohen edhe në versionet shqipe dhe serbe, si dhe në regjistrimet audio-vizuale, në masën që e lejojnë mundësitë teknike.