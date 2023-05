“Mos shko kurrë tek okulisti ..”, Luizi ka një këshillë për Kiarën pas martese

Fituesi i këtij edicioni të “Big Brother VIP”, Luiz Ejlli, ka dhënë një intervistë të shkurtër për emisionin “E Diell”.

Këngëtari zbuloi se mendimi i parë kur është shpallur fitues ka qenë për babain e tij të ndjerë. Ai shtoi se fitoren ja ka kushtuar atij dhe se shpreson që e ka bërë krenarë.

Ndërsa i pyetur në lidhje me Kiara Tito, nëse do bëjnë fëmijë gjatë pushimeve, Luizi u shpreh se do bëjnë shumë.

Gazetari e ngacmoi duke e pyetur se çfarë porosie ka për partneren e tij, e duke qeshur fituesi i BB VIP tha:

“Mos shko kurrë tek okulisti se do pendohesh ça ke marrë”.

kiaren luizi okulisti martese