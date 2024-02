MGK publikon këngën e re për humbjen e shtatzënisë së të fejuarës

Kelly zbulon humbjen e shtatzënisë së të fejuarës Megan Fox në këngën e re rep ‘Don’t Let Me Go’.Rockeri foli për trazirat emocionale me të cilat u përball pas humbjes së rëndë të shtatzënisë së të fejuarës Megan Fox vitin e kaluar.

Në nëntor 2023, Megan zbuloi se ajo dhe MGK, emri i vërtetë i të cilit është Colson Baker, kishin pësuar një abort “shumë të vështirë”.

Aktorja e trajtoi fillimisht humbjen e shtatzënisë në librin e saj me poezi, Pretty Boys Are Poisonous. Në libër, Megan reflektoi për shikimin e një ekografie të një vajze në javën e 10-të, duke shkruar: “Ndoshta nëse nuk do ta kishit … ndoshta nëse unë do ta kisha bërë”.

Kënga e re ‘Mos më lër të shkoj’ e sheh muzikantin duke reperuar për luftën e tij personale ndërsa po përballej me humbjen e rëndë të foshnjës së tij, duke thënë: “Si mund të jetoj me faktin që dora ime nuk ishte në barkun e saj kur e humbëm fëmijën?”

Ai gjithashtu prek mendimet e tij më personale, traumat e fëmijërisë dhe madje edhe idetë për vetëvrasje. “I shtrirë në shtrat duke menduar se ndoshta urrejtja do të largohet më në fund nëse nuk jam gjallë”.