“Mendon se më dridhet qerpiku?”, konkurrentja e PP vë veten në rrezik, i del përpara makinës (VIDEO)

Alba dhe Endi kanë zhvilluar takimin e tyre në “Për’puthen” për tu njohur më mirë me njëri-tjetrin, por gjithçka ishte e mbushur me të papritur.

Konkurrentja u doli përpara makinës së Endit ose siç njihet ndryshe Batmani, gjatë kohës që ai po shkonte drejt saj.

Me guxim ajo ka sfiduar Endin, duke i folur gjatë gjithë kohës, por më pas nisën të diskutonin.

Alba: Hë mo jeta do afrohesh apo nuk do afrohesh? Mendon se do më dridhet qerpiku?! Nuk kam frikë unë jo. Kaq di?

Endi: Je gati për një super aventurë?

Alba: Po si gjithmonë. Ti a je i sigurt?

Endi: Unë i sigurt kam lindur.

Pas këtyre replikave që ata i bënin njëri-tjetrit, konkurrenti ka zbutur disi gjendjen duke treguar afrimitet me vajzën që ka dalë në takim.

Endi: A të kanë thënë që të ka bërë Zoti fiks për mua?

Alba: Jo nuk më ka thënë. Nga e pe ti që jemi fiks për njëri-tjetrin.

Endi: Na solli në takim sëbashku.