Pa ndihmë nga shteti pas humbjes së nënës nga kanceri, 17-vjeçari i gjobitur pas protestës mbështetet me mbi 120 mijë euro

Pa ndihmë nga shteti pas humbjes së nënës nga kanceri, 17-vjeçari i gjobitur pas protestës mbështetet me mbi 120 mijë euro

Erind Goçlari, 17 vjeç, humbi nënën nga kanceri në vitin 2018, kur ishte ende fëmijë. Sot ai jeton me të atin, vëllanë dhe motrën në kushte të vështira ekonomike.

Për të ndihmuar familjen, Daniel Nikolla ka nisur në Angli një fushatë bamirësie. Sipas tij, banesa ku ata jetojnë ka nevojë urgjente për rikonstruksion.

Të lidhura

None found

Në përshkrimin e fushatës tregohet se Erindi mori pjesë në protestat kundër kryeministrit Edi Rama, ku kërkohej dorëheqja e tij. Pas pjesëmarrjes në protestë, Policia e Shtetit e gjobiti me 5 milionë lekë të vjetra, ose rreth 500 mijë lekë të rinj. Gjobës i përgjigjet një vlerë prej afërsisht 4,600 paundësh.

Nikolla thotë se 17-vjeçari nuk i ka mundësitë financiare për ta shlyer gjobën. Edhe një raportim i BalkanWeb, i publikuar më 8 nëntor, ngriti shqetësimin se ai nuk mund ta përballonte këtë detyrim.

Kontributet për familjen kanë kaluar 119 mijë paund, rreth 12.8 milionë lekë, duke e tejkaluar objektivin fillestar prej 85 mijë paundësh. Sipas organizatorit, paratë do të shkojnë për rikonstruksionin e banesës, që Erindi dhe familjarët e tij të jetojnë në kushte normale. Në përshkrimin e fushatës thuhet se, pas vështirësive ekonomike, familja kërkon vetëm një banesë dinjitoze.


Shtuar 10.11.2026 17:10

Tags: , , ,
Rama në Paris: Kosova është shtet i pavarur, nuk mund të kthehet në një fantazi të re serbe

Rama në Paris: Kosova është shtet i pavarur, nuk mund të kthehet në një fantazi të re serbe
Rama dhe bashkëshortja e tij marrin pjesë në pritjen presidenciale të Macronit në Paris

Rama dhe bashkëshortja e tij marrin pjesë në pritjen presidenciale të Macronit në Paris
A po lind një romancë në BBVK? Anjeza provokon Kledjën për Sharrin

A po lind një romancë në BBVK? Anjeza provokon Kledjën për Sharrin
Këlliçi: Debati në Parlamentin Europian dëshmoi krizën e qeverisë së Ramës, nevojiten zgjedhje të lira dhe qeveri teknike

Këlliçi: Debati në Parlamentin Europian dëshmoi krizën e qeverisë së Ramës, nevojiten zgjedhje të lira dhe qeveri teknike
Nga paraburgimi, Meta kërkon zhbërjen e paktit Rama-Berisha të vitit 2008: Lista 100% të hapura dhe rikthim të balotazhit vendor

Nga paraburgimi, Meta kërkon zhbërjen e paktit Rama-Berisha të vitit 2008: Lista 100% të hapura dhe rikthim të balotazhit vendor
Vritet me armë zjarri 39-vjeçari shqiptar në Spanjë, dyshohet për larje hesapesh

Vritet me armë zjarri 39-vjeçari shqiptar në Spanjë, dyshohet për larje hesapesh
Takimi PS-PD për Reformën Zgjedhore, Shehaj: Pazar i përsëritur prej 35 vitesh, ndryshimi nuk ndalet

Takimi PS-PD për Reformën Zgjedhore, Shehaj: Pazar i përsëritur prej 35 vitesh, ndryshimi nuk ndalet
Rama nga Parisi për shtetin Bektashi: Po punojmë për këtë, të shohim deri ku do të arrijmë

Rama nga Parisi për shtetin Bektashi: Po punojmë për këtë, të shohim deri ku do të arrijmë
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet