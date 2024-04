Ditën e djeshme, artistja Xhensila Myrtezaj festoi 30-vjetorin e lindjes.

Me këtë rast ajo organizoi një festë të madhe, duke e shijuar në maksimum me shoqërinë por nuk munguan as dy fëmijët e saj të vegjël.

Teksa Xhensila shpërndau dje disa postime rreth ditëlindjes në Instastory, ditën e sotme ka ndarë me fansat e saj më shumë imazhe teksa shkruan: Dy duar, dy fëmijë, një zemër e vetme. Më shumë s’ka vend!