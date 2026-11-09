Maluma në Prishtinë më 2027, qyteti përfshihet në turneun e tij botëror

Maluma në Prishtinë më 2027, qyteti përfshihet në turneun e tij botëror

Këngëtari kolumbian Maluma pritet të performojë në Prishtinë gjatë vitit 2027. Lajmi është i rëndësishëm për fansat e tij në Kosovë dhe Shqipëri, pasi artisti është ndër emrat më të njohur të muzikës latine në botë.

Prishtina renditet mes mbi 60 qyteteve ku Maluma planifikon të ndalet me turneun e ri, “Loco X Volver World Tour 2027”. Në itinerarin evropian përfshihen gjithashtu Parisi, Madridi, Barcelona, Berlini, Milano, Vjena, Budapesti dhe qytete të tjera të rëndësishme.

Të lidhura

None found

Destinacionet u bënë publike nga vetë këngëtari në rrjetet sociale dhe janë pasqyruar edhe në faqen e tij zyrtare. Turneu do të shtrihet në Evropë, Amerikë dhe Afrikë.

Ende nuk janë njoftuar data e koncertit në Prishtinë, vendi ku do të mbahet apo detajet për shitjen e biletave. Po ashtu, nuk dihet nëse Maluma do të marrë pjesë në festivalin Sunny Hill apo nëse do të zhvillojë një koncert më vete.

Emri i turneut vjen nga albumi i ri i artistit, i publikuar në vitin 2026. Në koncertet e pritshme do të interpretohen këngë nga ky projekt, si edhe hitet që e kanë bërë Malumën një prej artistëve më të dëgjuar të muzikës latine.


Shtuar 9.11.2026 22:24

Thomas Markle kthehet në paraburgim pas lirimit me kusht, dyshohet se preu byzylykun elektronik

Thomas Markle kthehet në paraburgim pas lirimit me kusht, dyshohet se preu byzylykun elektronik
A po lind një romancë në BBVK? Anjeza provokon Kledjën për Sharrin

A po lind një romancë në BBVK? Anjeza provokon Kledjën për Sharrin
Dustin Hoffman flet për akuzat e vitit 2017: “M’u deshën dekada të kuptoja se flirtimi mund të ishte i papërshtatshëm

Dustin Hoffman flet për akuzat e vitit 2017: “M’u deshën dekada të kuptoja se flirtimi mund të ishte i papërshtatshëm
Meghan Markle del në publik në Bruksel pas arrestimit të të atit, por nuk mban fjalim

Meghan Markle del në publik në Bruksel pas arrestimit të të atit, por nuk mban fjalim
Luana Vjollca rikthehet në ekran/ Ja ku do ta shohim këtë sezon moderatoren e njohur

Luana Vjollca rikthehet në ekran/ Ja ku do ta shohim këtë sezon moderatoren e njohur
VIDEO/ Këngëtarja Parashqevi Simaku vjen me një mesazh për shqiptarët

VIDEO/ Këngëtarja Parashqevi Simaku vjen me një mesazh për shqiptarët
Moti i keq më shpëtoi jetën”: si shiu dhe stuhitë e ndihmuan profesorin të përballonte depresionin

Moti i keq më shpëtoi jetën”: si shiu dhe stuhitë e ndihmuan profesorin të përballonte depresionin
Ish-banorja e BBVA 5 së shpejti në televizion? Brikena Selmani hedh dyshime me videon e fundit

Ish-banorja e BBVA 5 së shpejti në televizion? Brikena Selmani hedh dyshime me videon e fundit
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet