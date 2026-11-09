El Nino mund të shtojë me 49 milionë numrin e njerëzve të rrezikuar nga uria deri në vitin 2027

Fenomeni klimatik El Nino mund të çojë edhe 49 milionë njerëz drejt urisë akute deri në fund të vitit 2027. Organizata humanitare CESVI e dha këtë paralajmërim në ditën e hapjes së COP31, duke u kërkuar qeverive dhe donatorëve ndërkombëtarë të financojnë parandalimin përpara se krizat klimatike të shndërrohen në emergjenca humanitare.
Programi Botëror i Ushqimit (WFP) vlerëson se, në 45 vendet që përballen tashmë me krizë ushqimore, numri i personave të prekur nga uria akute mund të shkojë nga 225 milionë në 274 milionë. Kjo do të përbënte një rritje prej 22%.
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Rrezikun e shton edhe sinjalizimi i Organizatës Botërore Meteorologjike (WMO) për mundësinë e një El Nino me përmasa potencialisht të paprecedenta.
Ndërkohë, fondet për sigurinë ushqimore në zonat në krizë mbeten shumë poshtë nevojave. Në vitin 2025 u siguruan vetëm 10.55 miliardë dollarë nga 29 miliardë dollarët e kërkuar, ose pak më shumë se një e treta e shumës së nevojshme.
CESVI këmbëngul se masat duhen marrë që në fazën e parashikimit të fatkeqësive klimatike, jo pasi ato të jenë kthyer në emergjenca. Drejtori i përgjithshëm i organizatës, Stefano Piziali, tha se në kuadër të COP31 kërkohet financim për veprimet parandaluese përpara se rreziku i parashikuar të bëhet realitet.
Organizata u bëri thirrje qeverive të mbledhura në Antalia dhe donatorëve ndërkombëtarë të sigurojnë fonde fleksibël e shumëvjeçare për sigurinë ushqimore dhe të ndalojnë shkurtimet. Ajo kërkoi gjithashtu që organizatat lokale të kenë më shumë fuqi vendimmarrëse dhe qasje të drejtpërdrejtë te financimet.
CESVI kërkon edhe financim të qëndrueshëm për mbledhjen e të dhënave mbi urinë në mbarë botën. Sipas saj, mungesa e informacionit pengon vlerësimin e plotë të krizës në disa vende. Për 14 shtete, përfshirë Sudanin, Sudanin e Jugut dhe Jemenin, Indeksi Global i Urisë (GHI) 2026 nuk ka mundur të llogarisë rezultatin për shkak të mungesës së të dhënave.
Piziali nënvizoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të lërë pas premtimet dhe të kalojë te veprimet konkrete. Sipas tij, nuk duhen zotime të reja, por fonde që të mbërrijnë përpara emergjencave. Ai tha se mbështetja e një familjeje para se të humbasë të korrat mund të pengojë që anëtarët e saj t’u shtohen 49 milionë njerëzve të rrezikuar nga uria, duke mbrojtur më shumë jetë dhe duke pakësuar dëmet.
Sipas CESVI-t, financimi i ndërhyrjeve të hershme dhe mbështetja për komunitetet më të cenueshme janë vendimtare për të kufizuar pasojat humanitare të ndryshimeve klimatike dhe për të parandaluar përkeqësimin e pasigurisë ushqimore në nivel global.