Lufta në Gaza, Emina Çunmulaj merr vendimin e papritur

Ditën e djeshme, modelja me famë botërore ka treguar se ka vendosur të shkëputet nga rrjetet sociale për shkak të asaj që po përjeton teksa sheh ngjarjet e tmerrshme të luftës.

Emina Cunmulaj është një personazh që shpesh herë reagon në rrjetet e saj sociale, lidhur me kauzat të shumta.

Së fundmi, Emina ka bërë posime të njëpasnjëshme lidhur me luftën mes Izraelit dhe Gaza, që deri tani numëron 830 të vdekur dhe 4250 persona të plagosur në Gaza.

Përmes një postimi të bërë në profilin e saj të Instagramit, Emina ka treguar se po vriten njerëz të pafajshëm.

“Kam nevojë për një shkëputje nga rrjetet sociale. Mjaft më. Njerëzit po vdesin dhe shumë njerëz të pafajshëm. Të lutem Zot, ndihmoje njerëzimin”, shkruan Emina në postimin e saj në Instastory.

Që prej ditës së djeshme, në profilin e saj, Emina nuk ka qënë më aktive.

Kujtojmë që modelja e njohur shqiptare Emina Çunmulaj, ka qenë anëtare e jurisë në kompeticionin e bukurisë në Amerikë “Miss USA 2023”, që u mbajt në në Grand Sierra Resort në Reno, Nevada.

Në një tjetër video, që u bë menjëherë virale në rrjetet sociale, Emina emocionoi me rrëfimin e saj, duke thënë:

“Dua të them diçka. Jam një vajzë nga një qytet i vogël, jam një vajzë shqiptare, në një fermë të vogël që milte lopët deri në moshën 15-vjeçare. Dhe tani jam pjesëtare e jurisë së “MISS SHBA”. Prandaj e dini çfarë? Endërroni vajza të vogla sepse endrrat do t’ju plotësohen edhe juve. E them këtë për vetem time por edhe për çdo vajzë shqiptare”.