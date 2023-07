Luana Vjollcës i bie papritur dhëmbi, kështu duket moderatorja (VIDEO)

Përpara se të nisë “Love Island” Luana Vjolla ka vendosur që këtë verë t’i përkushtohet muzikës. Ajo së shpejti do të sjellë bashkëpunimin e saj me Bardhin dhe Matolale. Teksa po merret me xhirimet një incident i ka ndodhur.

Ka qenë Luana me anë të një videoje në Instagram që ka zbuluar se faseta e saj e dhëmbit i ka rënë madje e ka përpirë teksa ka ngrënë drekën dhe nuk e ka vënë re.

Këtë situatë Luana e ka marrë me sportivitet, ndoshta se s’kishte çfarë të bënte tjetër dhe fare pa komplekse publikoi edhe si duket pa një dhëmbë.