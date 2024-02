“Loja është lojë” Fjoralba Ponari thumbon Romeon nëpërmjet Donaldit

Moderatorja Fjoralba Ponari ka dhënë opinionin e saj në lidhje me situatën më të komentuar aktualisht në “BBV3”, ku Graciano çoi në nominim Romeon, Heidin dhe Lisin nëpërmjet kutisë së Pandorës. Kjo shkaktoi shumë zemërim tek Romeo, ku u nominuan njerëzit e tij më të afërt në shtëpi. Ditën e djeshme reagoi edhe Donaldi në Instagram-in e Romeos, duke i uruar fat secilit prej tyre.

Fjoralba na kujton se në edicionin e “BBV1” po ashtu ka ndodhur një situatë e ngjashme, ku Donaldi ka pasur në dorë ta ndryshojë nominimin midis tre miqve, por nuk e ka bërë. Fjoralba shkruan:

Ja që njëherë e një kohë, Einxhel-Dagz-Ilir ishin të nominuar dhe Donaldi vendosi të mos ndryshonte treshen në nominim.

Në një farë mënyre ajo nënkupton që tanimë kjo gjë i është kthyer po njësoj edhe Romeos. Ajo shton se kjo nuk duhet të merret aspak si diçka personale nga ana e Gracianos por të shihet vetëm në kuadrin e lojës.

Tani po ta kenë të shkruar dhe ata të rezistojnë post big ( se në fund njëri fiton vetëm nëse e keni parasysh formatin) e paçin jetën dritë e të lumtur bashkë. Ama loja është lojë të nderuar. Do nominohen dhe do eliminohen. Jeta reale është muhabet tjetër. Mësoni të ndani gjërat me xhan se u bë sezoni i tretë.