Zelensky: Kievi pret prej një muaji autorizimin e Hegseth për raketat Patriot dhe NASAMS

Ukraina ka rreth një muaj që pret miratimin e sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth, për furnizimin me raketa të destinuara për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot dhe NASAMS, bëri të ditur presidenti Volodymyr Zelensky.
Çështja u trajtua gjatë një takimi të zhvilluar me drejtuesit më të lartë të mbrojtjes dhe diplomacisë ukrainase. Diskutimet u përqendruan te sigurimi i raketave interceptuese, të nevojshme për mbrojtjen e territorit nga sulmet ruse.
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Sipas kreut të shtetit ukrainas, Kievi po kërkon ndihmë nga disa burime, përfshirë Shtetet e Bashkuara, vendet evropiane dhe partnerë të tjerë që kanë në dispozicion raketa PAC-2 dhe PAC-3.
Zelensky tha se ekipit ukrainas i është kërkuar ta rikthejë këtë çështje në diskutimet me autoritetet amerikane, ndërsa negociatat me shtetet e tjera vazhdojnë. Ai bëri thirrje edhe për përshpejtimin e zbatimit të vendimeve për ndihmën ushtarake, duke theksuar se çdo paketë mbështetjeje ndihmon në shpëtimin e jetëve.
Kërkesat për raketa vijnë në një periudhë kur Rusia ka shtuar goditjet ndaj infrastrukturës energjetike dhe objekteve civile ukrainase, ndërsa dimri po afrohet. Për Ukrainën, marrja në kohë e kapaciteteve të mbrojtjes ajrore është vendimtare për përballimin e sulmeve me raketa dhe dronë.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se një dërgesë me raketa interceptuese mund të mos jetë kryer, por ka mohuar se vonesa lidhet me arsye politike. Kjo situatë vjen mes tensioneve të shtuara ndërmjet Uashingtonit dhe Kievit, të cilat janë shfaqur edhe për çështje të tjera që lidhen me mbështetjen amerikane për Ukrainën.
Ndërkohë, autoritetet ukrainase po përpiqen të sigurojnë raketa nga partnerët evropianë dhe shtete të tjera që disponojnë rezerva. Kievi po përgatitet gjithashtu për takimin e ardhshëm të formatit Ramstein, që do të zhvillohet në nëntor, ndërsa Zelensky kërkon që vendimet për ndihmën ushtarake të zbatohen pa vonesa, pasi e konsideron atë thelbësore për mbrojtjen e vendit.