Lamtumirë foleja e vjetër e dashurisë. Fedez largohet nga banesa, Chiara në Dubai!

“I dashur Airbnb, do të më mungosh”, me këto fjalë Fedez u njoftoi ndjekësve të tij një tjetër) ndryshim jete. Pasi u largua nga Penthouse në City Life në fund të shkurtit dhe hoqi unazën e martesës që e lidhi me Chiara Ferragni për gjashtë vjet, reperi postoi një sërë historish në Instagram për të njoftuar se ishte larguar nga apartamenti AirBnb ku po qëndronte përkohësisht.

Ndërkohë që Chiara Ferragni ndodhet Dubai me fëmijët për Pashkë, Fedez përfitoi nga rasti për të hequr të gjitha gjërat e saj nga foleja e vjetër e dashurisë, citojnë mediat italiane. Javët e fundit reperi ka jetuar në një apartament me qira në Airbnb, siç ka treguar vetë në Instagram duke dokumentuar jetën e tij të re si baba i ndarë dhe duke bërë shaka për vendndodhjen.

“Kërkoj shtratin e fëmijëve për shtëpinë e re”, shkruan ai me ironi dhe duke iu drejtuar fansave të tij.

Pas ndarjes, Chiara Ferragni po përballet me një periudhë të vështirë me një numër më të ulët të ndjeësve dhe markave, probleme në shtëpi dhe në gjykatë. Prandaj, arratisja në Dubai është pjesë e përpjekjes së influencuesit për të gjetur qetësi dhe një buzëqeshje larg Italisë për të filluar përsëri në versionin e tij të ri single. As bashkimet familjare të ditëve të fundit me rastin e ditëlindjeve të fëmijëve të tyre, Leone që mbushi 6 vjeç më 19 mars dhe Vittoria, e cila mbushi 3 vjeç në 23, nuk e kanë qetësuar shpirtin e tyre. Në festën për vajzën e dytë, të dy u treguan të kujdesshëm që të mos shfaqeshin bashkë. Chiara i ka kërkuar ish-partnerit që të mos publikojë më fytyrat e fëmijëve të tyre duke paralajmëruar atë edhe që të mos flasë për divorcin në TV. Me pak fjalë, është vërtet një luftë e hapu