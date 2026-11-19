Labinot Haxhiu, ish-banori i Big Brother VIP Kosova, ka përmendur dy figura që, sipas tij, do të kishin vend në këtë format televiziv.
I ftuar në programin “Big Cast” në Klan Kosova, ai solli në vëmendje emrat e këngëtareve të njohura Mihrije Braha dhe Remzie Osmani.
Të lidhura
None found
Haxhiu kujtoi se një vit më parë ato patën përfaqësuesit e tyre brenda shtëpisë së BBVK-së, duke iu referuar vetes dhe Londrimit, ndërsa sivjet, sipas tij, mund të hyjnë në spektakël vetë personalisht.
“Mihrije Braha dhe Remzie Osmani… vjet i kanë pas përfaqësuesit, mu edhe Londrimin, e sivjet munden me hi ato dyja personalisht”, deklaroi Haxhiu.