Besart Xhaferri ka njoftuar se i dha fund mandatit katërvjeçar si kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Lajmin e bëri të ditur vetë ai përmes një postimi në platformat sociale, ku sqaroi se drejtimi i përkohshëm i kësaj strukture do të merret nga Sekretari i Përgjithshëm, Fatjon Bathorja.
Sipas njoftimit, Bathorja do të udhëheqë grupin e punës të ngritur nga FRPD për të mbikëqyrur procesin e rindërtimit të strukturave rinore në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ky proces përfshin riorganizimin e degëve lokale dhe përgatitjen e zgjedhjeve për Kryetarin Kombëtar, Këshillin Kombëtar, Kryesinë dhe departamentet e ndryshme.
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Xhaferri i uroi Bathorjes dhe ekipit të tij mbarësi në këtë detyrë të re, duke shprehur bindjen se procesi do të zhvillohet në frymën e gjithëpërfshirjes dhe demokracisë. Ai vlerësoi gjithashtu rolin e të rinjve në protestat, fushatat zgjedhore dhe aktivitetet e partisë, duke theksuar se kontributi i tyre ka qenë jetik për funksionimin e forumit.
Në mesazhin e tij të gjatë, Xhaferri shprehet se edhe pse një kapitull mbyllet, rruga dhe angazhimi vazhdojnë. Ai thekson se Forumi Rinor i PD-së po hyn në një fazë të re organizimi dhe ripërtëritjeje. Drejtimi tranzicional, sipas tij, do të sigurojë një proces të hapur dhe dinjitoz, i cili do ta bëjë FRPD-në më të fortë dhe më të bashkuar.
Ai e cilësoi pjesëmarrjen në këtë familje politike si një nga krenaritë e jetës së tij, duke kujtuar se angazhimi i tij nisi që në vitin 2006 si gjimnazist dhe vijoi pas kthimit nga studimet jashtë vendit në vitin 2015. Xhaferri falënderoi në mënyrë të veçantë kryetarin e PD-së, Sali Berisha, Sekretarin e Përgjithshëm Flamur Noka, ish-kreun e FRPD-së Belind Këlliçi dhe gjithë drejtuesit politikë të qarqeve për bashkëpunimin e shkëlqyer gjatë këtyre viteve.
Ai theksoi se mbështetja që i është dhënë Forumit Rinor nga drejtimi i partisë ka qenë e jashtëzakonshme dhe se kjo frymë bashkëpunimi do të thellohet edhe më shumë në vijim. Në mesazhin e tij, Xhaferri falënderoi me emra dhjetëra bashkëpunëtorë dhe mijëra të rinj që, sipas tij, kanë dhënë kontribut në çdo hallkë të aktivitetit politik — nga shpërndarja e fletëpalosjeve te vëzhgimi i zgjedhjeve, nga protestat në shi e diell te shoqërimi i kandidatëve në fushatë.
Xhaferri i përshkroi këta të rinj si zemrën dhe motorin e çdo proteste dhe fushate të PD-së, duke theksuar se në ditët më të vështira ata zgjodhën të qëndronin dhe të luftonin për atë që besojnë. Ai shtoi se këta të rinj janë prova më e fortë se Partia Demokratike nuk vdes kurrë, pasi forca e një partie nuk qëndron vetëm te drejtuesit, por te njerëzit që besojnë tek ajo edhe në momentet më të errëta.
Në përfundim, Xhaferri u shpreh se largohet nga drejtimi i FRPD-së, por jo nga kjo familje politike apo nga beteja e përbashkët. Ai theksoi se sfidat e ardhshme janë të mëdha dhe se nuk ka vend për humbje, sepse bëhet fjalë për të ardhmen e vendit, lirinë, demokracinë dhe ëndrrën europiane për të cilën brezat e mëparshëm sakrifikuan. Ai e mbylli mesazhin me një thirrje për të ndërtuar një Shqipëri ku të rinjtë nuk detyrohen të emigrojnë dhe ku liria, meritokracia dhe dinjiteti janë të drejta të garantuara për çdo qytetar.