Labinot Haxhiu, ish-banori i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, ka ndarë vlerësimet e tij për lojën e banorëve që ndodhen aktualisht në shtëpinë më të madhe në vend.
I ftuar në emisionin “BIG Cast”, Haxhiu foli për marrëdhënien mes Kledjes dhe Bejtës. Ai tha se, sipas informacioneve që ka, të dyja janë të lidhura jashtë shtëpisë, por njëkohësisht vlerësoi se ato kanë një kimi të mirë me njëra-tjetrën. Lajmin e ka bërë të ditur Klankosova.tv.
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Haxhiu u shpreh: “Kledja po merr vëmendje prej Nichit, prej Bejtës. Çdo vit është një bukuroshe që djemtë iu shkojnë pas, këtë vitë është Kledja. Unë kam dëgjuar që edhe Kledja ka lidhje jashtë. Edhe Bejta, edhe Kledja janë të lidhur, por si shikues, e kanë një kimi shumë të mirë.”