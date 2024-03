Ky serial po bën “namin” në Netflix për momentin

Seriali “The Gentlemen” është në vendin e parë të më të ndjekurve në Netflix në nivel global dhe po vlerësohet. Ky projekt është ngjitur në krye të listës globale të më të ndjekurve në platformën e transmetimit.

Në javën e parë në platformën e transmetimit, ka 81 milionë orë shikime me gjithsej 12 milionë shikime. Ka gjithashtu një rezultat prej 75 për qind në Rotten Tomatoes dhe 51 për qind në Metacritic. Në IMDb, seria mori një vlerësim prej 7.8 dhe përmbledhja e përgjithshme e Google e vlerësimeve të audiencës është 4.5 nga 5.

“The Gentlemen” në Netflix – 10/10″, “Padyshim që ia vlen të shikohet”, “The Gentlemen” në Netflix është kaq i mrekullueshëm sinqerisht”, janë vetëm disa nga komentet që kanë lënë në Twitter.

The Gentlemen is the best series Netflix has produced in a long time

— Edwin (@enmuiruri) March 10, 2024