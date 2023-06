“Ku i merr lekët, shet mall?”, komplet e zhveshur nga pushimet luksoze, moderatorja shqiptare i përgjigjet ndjekës

Moderatorja e njohur, Aulona Musta, prej disa ditësh është duke bërë pushime në Turqi. Atje ndodhet së bashku me bashkëshortin dhe vajzën e saj.

Aulona është mjaft aktive në profilin e saj në “Instagram”, ku ka vendosur që të ndajë me ndjekësit e shumtë detaje të ndryshme nga ky udhëtim.

Por jo vetëm kaq, pasi moderatorja poston edhe foto e video të ndryshme të saj. Së fundmi ajo ka postuar një video ku shfaqet nudo në vaskë, duke treguar më pas edhe pak nga vendi ku ajo ndodhet.

Edhe pse videon në fjalë e ka publikuar për të treguar natyrën e bukur, në fakt gjithë vëmendjen e ka marrë fillimi ku ajo shfaqet brenda në vaskë në dhomën e hotelit.

“A nuk është kjo pamja me të cilën do të donit të zgjoheshit çdo ditë? E në mos, jo çdo ditë, të paktën me pushime ?’, shkruan Aulona bashkëngjitur me videon.

Por mes shumë komentesh moderatorja ka vendosur t’i përgjigjet një ndjekëseje dyshuese.

“Qejfi na pëlqen të gjithëve, por nuk kemi mundësi. Ose të na tregojë kjo zonjë se me ça pune merre se vallai kjo vetëm pushime bën thua merret me shitje malli”.

Përgjigja e Aulonës:

“Unë paguhem që t’ju argëtoj ju zemër. Sa herë që bën ti një koment në Instagramin tim aq herë paguhem unë. Qejf o qejf o qerrata”.