Krizë në çift? Në ditën e rëndësishme të Olsi Bylykut, Egli Tako “thyen traditën” (FOTO LAJM)

Ditën e djeshme për aktorin e humorit, Olsi Bylykun ka qenë ditë feste, pasi nëna e tij festoi ditëlindjen.

Me një foto krah saj, Olsi i dedikon fjalët më të ndjera:

“Mos e publiko o non, festojmë në me njëri-tjetrin, se robt kanë halle, pse duhet me u gëzu në që kemi ditëlindjen-më tha. Po e di mam, gjitmonë më le me edukatën dhe përgjegjësinë më shumë mbi të tjerët se mbi veten, por ti e meriton çdo ditë feste, çdo ditë ditëlinje, çdo ditë buzëqeshje si çdo nënë në botë. Gëzuar ditëlindjen debulesa ime më e madhe. U bëfsh 100 vjeç”, shkruan Olsi Bylyku.

Ndërkohë, ndryshe nga ç’jemi mësuar të shohim vitet e kaluara, ku nga ana e Eglit nuk ka munguar një urim për nënë e Olsit, këtë vit nuk kishte asgjë. Edhe pse Egli ka treguar gjithmonë se me vjehrrën dhe kunatën ka një marrëdhënie speciale

Kujtojmë se së fundmi po aludohet se Olsi Bylyku dhe Egli Tako po kalojnë një krizë në çift, nëse nuk i kanë dhënë fund lidhjes./albeu.com/

Urimi i Eglit për vjehrrën 1 vit më parë: