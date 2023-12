Krisje e madhe! A ishin të pranishëm Arbana dhe Eduarti në premierën e filmit të Borës dhe Donaldit?

Bora dhe Donaldi kishin dje premierën e filmit të tyre të parë “5 Herë Jo”. Miqtë dhe dashamirës ishin të gjithë të pranishëm në premierë.

Ajo që na ra në sy ishte mungesa e moderatores Arbana Osmani dhe bashkëshorti i saj Eduart Grishaj. Të paktën ata nuk kanë postuar asgjë në rrjetet sociale por ende nuk dihet asgjë.

Çifti në premierën e filmit “Në Kuadër të Dashurisë”, kanë qenë prezent por nuk kanë postuar asgjë.

Së fundi është përfolur që Arbana nuk do të jetë më as prezantuese e “BBV”, por do të jetë Ledio Liço.

Nga ana e Arbanës nuk ka pasur ende asnjë reagim për të konfirmuar nëse aludimet janë apo jo të vërteta.