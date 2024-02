Kriset miqësia mes Arbanës dhe Oltës? Ҫfarë ka ndodhur mes dy mikeve (FOTO)

Ditën e djeshme, aktorja Olta Gixhari, ka organizuar një ceremoni “Gender Reveal” ku ka zbuluar gjininë e fëmijës së saj. Ajo zbuloi do të sjellë në jetë një djalë dhe Amari do të bëhet me një vëlla.

Në festë morën pjesë shumë figura publike.

Ndër të pranishmet atje ishte edhe Sara Hoxha, Xhemi Shehu etj., por ajo që ra në sy ishte mungesa e moderatores Arbana Osmani.

Dyshja kanë pasur një miqësi të ngushtë me njëra-tjetrën prej shumë vitesh, por mesa duket ky raport ka ndryshuar pas “BBV2”.

Ndër komentet e shumta që Olta mori, mungonte një urim nga ana e Arbanës. Kjo e fundit nga ana tjetër, ka postuar në “Instagram” foto në qytetin e Shkodrës.