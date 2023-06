“Ke një lidhje dashurore të dështuar”, Astrologia i lexon live fatin priftit: Ke besim të tepruar

Astrologia Elena Demollari teksa ishte e ftuar ne “Shqipëria LIVE” i lexoi live fatin priftit Nikolla Xhufka. Në letrat e përzgjedhura, Astrologia tha se At Nikolla Xhufka ka besim të tepruar tek njerëzit, dhe ëhstë konfuz, e po ashtu ka një lidhje dahsurore të dështuar në të kaluarën e tij.

“Mos i bëj gjërat me sy mbyllur spese nuk e kupton çfarë po ndodh pas teje. Ka besim të tepruar, nuk duhet të besojë në shumë njerëz. Nuk je i sigurt, duhet të marrësh një vendim. Ke pasur shumë thashetheme në ajër. Ke dhe një objektiv në ajër. Ke një lidhje dashurore të dështuar. Je shum konfuz. Ke komunikim me një engjëll. Do marrësh një lajm të mirë.”- tha astrologia.